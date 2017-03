Klitschko- Bezwinger Fury plant Comeback im Mai

Der gesperrte Ex- Boxweltmeister Tyson Fury plant für den 13. Mai ein Comeback. Das kündigte der 28- Jährige, der seit dem WM- Triumph über Wladimir Klitschko im November 2015 nicht mehr in den Ring gestiegen ist, via Twitter an. "Haltet meine Gürtel warm Burschen, da sie dem König gehören", schrieb Fury.