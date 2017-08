Klein- Lkw als Rammbock: Bande erbeutet Bankomat

Dreister Blitzcoup um Mitternacht in einer Bankfiliale im burgenländischen Ritzing: Eine Bankomatbande raste mit einem Klein- Lkw als Rammbock in das örtliche Geldinstitut. Mit voller Wucht drückten die Täter mit dem Fahrzeug die Türen des Foyers ein und zerrten das 400 Kilogramm schwere Gerät mit Spanngurten in den Laderaum.