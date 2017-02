Klaus Kröll steht vor einem ewigen Rekord!

Der Steirer hat 154 Weltcup- Abfahrten in seinen Beinen. 153 davon bestritt er sogar in Serie. Diese Marke ist bereits Weltrekord. Aber nach dem kommenden Wochenende wird auch der absolute Weltrekordler im gehören. Den hält im Moment noch Italiens Kristian Ghedina mit 155 Starts. Aber in der zweiten der beiden am Freitag und Samstag in Norwegen auf dem Programm stehenden Abfahrten stellt Kröll eine neue Bestmarke auf! Klaus: "Hätte mir damals Anfang der 2000er- Jahre jemand gesagt, dass ich 2017 immer noch dabei bin, hätte ich es sicher nicht geglaubt!" Sein erstes Downhillrennen im Weltcup bestritt er im Jänner 2000 in Chamonix, seit jenem am 8. Dezember 2001 in Val d ’Isère ließ er keines aus. Auch, weil er sich seine zum Teil sehr schweren Verletzungen immer erst am Saisonende zuzog.

Hirscher verzichtet

Der Führende im Gesamtweltcup fehlt in Norwegen dagegen auf alle Fälle. Marcel Hirschers Trainer Mike Pircher hatte bereits unmittelbar nach dem WM- Slalom am Sonntag unmissverständlich erklärt: "Egal, was Pinturault und Kristoffersen machen - wir sind nicht dabei!"

Hier im Video sehen Sie Hirschers unglaublichen Gold- Lauf im WM- Slalom von St. Moritz:

Video: ORF

Vor den letzten neun Herren- Bewerben liegt der Österreicher 432 Punkte vor den letzten beiden Rivalen. Die damit wirklich nur noch theoretische Chancen auf die große Kugel haben.

Peter Frauneder, Kronen Zeitung