Klare Mehrheit für Schließung der Mittelmeerroute

Demnach sind 78 Prozent für eine Schließung der Mittelmeerroute und lediglich 22 Prozent dagegen. Knapp mehr als zwei Drittel (63,8 Prozent) sind zudem der Auffassung, dass es nicht glaubwürdig sei, wenn Politiker die Meinung vertreten, dass die Mittelmeerroute nicht geschlossen werden könne. Eine klare Sache bringt auch die Befragung bezüglich Schließung der islamischen Kindergärten in Österreich. Hierbei sprechen sich 80,2 Prozent dafür und nur 19,8 Prozent dagegen aus.

Die Umfrage- Ergebnisse im Detail:

Foto: ÖVP

Foto: ÖVP

Foto: ÖVP

"Einzige Lösung, um Schleppern Geschäftsgrundlage zu entziehen"

Nach seinem Coup am Westbalkan will Kurz bekanntlich nun auch die Flüchtlingsroute über das Mittelmeer schließen. "Die einzige Lösung, um den Schleppern die Geschäftsgrundlage zu entziehen und das Sterben im Mittelmeer zu beenden, ist, wenn man sicherstellt, dass jemand, der sich illegal auf den Weg macht, nicht in Mitteleuropa ankommt", bekräftige Kurz am Freitag nach einem Arbeitsgespräch mit dem steirischen ÖVP- Landeshauptmann Hermann Schützenhofer.

Video: Kurz will auch Mittelmeerroute komplett schließen

Es tut uns leid, Ihr Browser ist veraltet.

Aktualisieren Sie Ihren Browser, um das Video zu sehen. Video: APA

Sir Collier: "Mittelmeerroute natürlich schließen"

Schützenhilfe von unerwarteter Seite für Kurz kam am Wochenende vom britischen Migrationsexperten Sir Paul Collier . Auch er forderte die Schließung der Mittelmeerroute. Die Tatsache, dass der Weg nach Europa für Flüchtlinge und Migranten nur über Menschenschmuggler über das Mittelmeer funktioniere, sei keine sinnvolle Art, mit Migration umzugehen. Entschieden gegen den Kurz- Vorschlag ist bekanntlich Kanzler Christian Kern (SPÖ). Die Schließung der Route zu fordern, wie es Kurz tut, sei wie "Freibier für alle" zu versprechen, erklärte Kern in der Vorwoche.

Migrationsexperte Sir Paul Collier fordert die Schließung der Mittelmeerroute. Foto: AP, AFP, krone.at-Grafik

Islam- Kindergärten: Kurz erhöht nun Druck auf Wien

Kurz lässt auch in Sachen islamische Kindergärten nicht locker und will nun den Druck auf die Stadt Wien erhöhen: Der Integrationsminister präsentierte in der Vorwoche einen Forderungskatalog , der strengere Voraussetzungen für die Bewilligung der Einrichtungen, Deutsch als Bildungssprache, mehr Ausschlussgründe für Pädagogen und häufigere Kontrollen beinhaltet. Kurz will über eine Verschärfung der Qualitätskriterien alle islamischen Kindergärten in Wien zum Schließen bringen. "Es soll keine islamischen Kindergärten geben. Es braucht sie nicht" , erklärte der ÖVP- Chef.

Kopftuch und Radikalisierung ist in Kindergärten Alltag

Wie die "Krone" unlängst aufgedeckt hatte, läuft in vielen der 150 islamischen Kindergärten in Wien einiges extrem falsch. So müssen schon kleine Mädchen das Kopftuch tragen, Deutsch wird kaum gesprochen, zudem findet ein völlig unkontrollierter Religionsunterricht statt.