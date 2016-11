"Klapperschlangen- Blick" bei Interview mit Strache

Auch dass Alt- Bundespräsident Heinz Fischer in der "ZiB 2" zu Wort kommen durfte, stößt der FPÖ sauer auf. In einem Interview habe Fischer "minutenlang" über die Vorzüge von Ex- Grünen- Chef Alexander Van der Bellen als Präsidentschaftsbewerber sprechen dürfen, wettert FPÖ- Anwältin Fürst.

FPÖ- Kandidat Norbert Hofer sei dagegen mit "Populismus und Polarisierung" gleichgesetzt worden. Als weiteres Beispiel nannte Fürst die "Causa Tempelberg" . Sie appellierte an ORF- Chef Alexander Wrabetz, in die Wahlkampfberichterstattung bis zum Wahltag am 4. Dezember "mehr Objektivität einziehen zu lassen".

Wrabetz weist Vorwürfe zurück

Der ORF- Chef wies die Vorwürfe postwendend zurück. Im Zusammenhang mit der Hofburg- Wahl habe man ausgewogen berichtet und die "absolute Objektivität unter Beweis gestellt". Dass der scheidende Präsident Fischer interviewt wurde, sei "journalistisch legitim", so Wrabetz.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Der ORF war immer wieder Ziel von FPÖ- Attacken gewesen. So warf Parteichef Strache jüngst in seiner "Rede zur Lage der Nation" dem Sender "Meinungsmache gegen die FPÖ" vor. Auch in der "Tempelberg- Affäre" um einen nicht stattgefundenen Terroranschlag während eines Israel- Besuchs von Hofer warf die FPÖ dem ORF "perfide Manipulation" vor.