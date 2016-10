Klagenfurter Bürgermeisterin fordert Burka- Verbot

Mathiaschitz, die auch Bundesvorsitzende des sozialdemokratischen Gemeindevertreterverbandes ist, sagte gegenüber der "Kärntner Woche": "Der Vollschleier ist ein Herrschaftsinstrument, um Frauen zu unterdrücken und ihnen Gesicht und Freiheit zu nehmen."

Foto: Uta Rojsek - Wiedergut

Als erster prominenter SPÖ- Politiker trat im August Niessl für ein Burka- Verbot ein. Die Vollverschleierung von Frauen, spiele zwar im Burgenland keine Rolle, aber: "Ich sehe, dass andere Länder damit ein Problem haben könnten." Und weiter: "In Österreich gilt die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, auch wenn wir noch zu tun haben, um sie wirklich zu erreichen. Aber eine Gesichtsverhüllung etwa durch eine Burka geht ja genau in die andere Richtung. Das sehe ich dann schon als sehr problematisch an."

SPÖ und ÖVP verhandeln neues Integrationspaket

SPÖ und ÖVP verhandeln derzeit im Zuge des angekündigten Integrationspakets unter anderem auch über ein Burka- Verbot. Während sich Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) bislang eher skeptisch zeigte, sprach sich Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz für ein Burka- Verbot aus.