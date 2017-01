Kitz- Champ Mayer: "Habe Streif & Angst besiegt!

Am 19. Dezember 2015 hielt die Ski- Welt einmal mehr den Atmen an. Olympiasieger Matthias Mayer war auf der Saslong schwer zu Sturz gekommen. Bruch des 7. Brustwirbels - das war die schockierende Diagnose. Das "Christkindl" hatte Schlimmeres verhindert.

398 Tage war das am Freitag her. Und erstmals seit jenem verhängnisvollen Samstag im Grödental stand "Mothl" wieder ganz oben auf dem Weltcup- Podest. Selig über seinen allerersten Erfolg in der Ski- Hauptstadt: "Damit ging für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung."

So flippten die Fans in Kitz nach dem Mayer- Sieg aus:

Probleme verschwiegen

Anfang Dezember hatte Mayer in Val d’Isère sein Comeback gefeiert. Und verschwiegen, welch große Probleme ihm die Erinnerung an den Gröden- Sturz da noch bereitete: "Das war kein richtiges Skifahren, das war ein Herantasten. Ich habe mich eben nicht getraut."

Leider gab es einen äußerst brutalen Sturz im Rennen:

Video: ORF

Bis gestern! Just auf der halsbrecherischsten Speed- Strecke der Welt ließ Mayer den "wilden Hund" von der Leine: Unerschrocken, gnadenlos und bissig wie bei der Gold- Fahrt in Sotschi holte er den Super- G-Sieg. "Ja, ich habe heute die Streif und meine Angst besiegt."

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

50. Hahnenkamm- Sieg

Die erste goldene Gams für Mayer war auch der Jubiläums- Erfolg des ÖSV in Kitzbühel. Dieser 50. Hahnenkamm- Sieg eines Österreichers und das vorhergesagte Kaiserwetter werden heute für einen Massen- Andrang sorgen. Mayers Lust auf das erste Kitz- Double seit 2010 (Didier Cuche) hat ein Problem: "Natürlich tät’ ich gern gewinnen. Aber auf dieser Eispiste wird’s die schwerste Abfahrt meines Lebens."

Aus Kitzbühel berichtet Georg Fraisl, Kronen Zeitung