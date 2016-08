Kira Grünberg: Wirbel um intime Sex- Fragen

"Ich bin überzeugt, es war Vorbestimmung", schreibt Grünberg in ihrem Buch über ihren den Unfall. "Wäre es nicht an diesem Tag geschehen, dann an einem anderen."

Bei bei Claudia Stöckls "Frühstück bei mir" im November 2015 wurde die Tirolerin demnach mit unangenehmen Fragen konfrontiert. Das Gespräch stand sogar zwei Mal vor dem Abbruch.

"Hat genau zwei Menschen zu interessieren"

"Ich fühlte mich in dieser Interview- Situation nicht wohl. Für Stöckl schien es die zentrale Frage zu sein: 'Wie ist das mit dem Sex?' Ich finde, dass dieses Thema genau zwei Menschen zu interessieren hat - meinen Freund und mich."