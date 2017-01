Kindl glänzt vor Rodel- WM mit Trainingsbestzeit

Der Tiroler Rodler Wolfgang Kindl hat seine Medaillen- Ambitionen für die Heim- WM mit Bestzeit im Abschlusstraining untermauert. Der WM- Dritte von 2016 fuhr am Donnerstag in Innsbruck- Igls Bestzeit. Auch Armin Frauscher zeigte sich als Dritter hinter dem Südtiroler Dominik Fischnaller gut in Schuss. "Ich bin bereit, die Bahnbedingungen sind Spitzenklasse. Mein Ziel ist sicher eine Medaille", betonte Kindl. Er wolle sich vor Heimpublikum aber nicht unter Druck setzen lassen.