Kindermörder Marcel H. hat sich gestellt

Die Jagd nach dem Kindermörder von Herne ist zu Ende. Der 19- Jährige hat sich der Polizei gestellt. Wie bild.de berichtet, stellte sich Marcel H. in einem Schnellimbis in seiner Heimatstadt. "Bitte rufen sie die Polizei, die suchen mich!", habe der Gesuchte gesagt, nachdem er das Lokal betreten hatte. Nach Hinweisen des Verhafteten durchsuchte die Polizei eine Wohnung in Herne, in der ein Feuer ausgebrochen war, und fand zwei weitere Leichen.