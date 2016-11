Kindergeld ins Ausland: Nun strebt EU Reform an

E U-

ÖVP- Minister schrieben Brief an Juncker

Kommissionssprecher Christian Wigand sagte am Montag: "Ein Gesetzesvorschlag dazu ist Teil unseres Arbeitsprogramms und wird bald vorgestellt werden." Ein fairer Ablauf sei auch die Stoßrichtung desKommissionsvorschlags zur Entsenderichtlinie gewesen.

Wigand bestätigte, dass Kommissionschef Jean- Claude Juncker den Brief der ÖVP- Minister Sophie Karmasin, Hans Jörg Schelling und Sebastian Kurz erhalten hat. Juncker werde ihn natürlich beantworten, sagte der Sprecher. In EU- Kommissionskreisen hieß es ergänzend, dass die Reform der Koordinierung der Sozialsysteme breiter angelegt sein werde. Es gehe auch um Fragen zur Zahlung von Arbeitslosengeld und generell um Regeln für die Sozialhilfe.

Karmasin begrüßt Unterstützung von Kanzler Kern

Familienministerin Karmasin begrüßte unterdessen, dass auch Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) die Familienbeihilfe für Kinder im Ausland auf das lokale Niveau reduzieren will. "Das stärkt uns in diesem Anliegen", sagte Karmasin am Montag am Rande eines EU- Jugendrates in Brüssel. Karmasin sagte, Österreich wolle in dieser Sache eine Allianz mit anderen EU- Staaten schmieden, konkrete Länder wollte sie aber noch keine nennen. Es gebe immerhin die Einigung der EU- Staaten für eine solche Reform als Angebot an Großbritannien vor dem Brexit- Referendum. Durch das Votum der Briten für einen EU- Austritt ist das Paket aber hinfällig geworden.

Grafik: Österrreichs Familienbeihilfe- Leistungsexport 2015

Foto: Kronen Zeitung

Österreich kommt die derzeitige Regelung immer teurer. Im Jahr 2013 hatte der "Export" der Familienbeihilfe 192 Millionen Euro betragen, 2014 waren es bereits 227 Millionen und im vergangenen Jahr 249 Millionen Euro. Laut Berechnungen des Familienministeriums würde eine Indexierung rund 100 Millionen Euro Ersparnis bringen.

"150 Euro pro Kind in Rumänien bereits ein kleines Einkommen"

"Man muss die Grundidee der Familienbeihilfe berücksichtigen", forderte Karmasin. Diese sehe vor, Familien einen finanziellen Ausgleich für Aufwendungen mit Kindern zu gewähren. Rund 150 Euro pro Kind in Österreich seien dafür ein wichtiger Beitrag, in Rumänien aber bereits "ein kleines Einkommen".

Karmasin: "Geht um die Frage der Fairness"

Dass bei einer Kürzung der Familienbeihilfe die Kinder aus dem Ausland nach Österreich nachziehen, erwartet Karmasin nicht. Sie glaube nicht, dass man aufgrund von 150 Euro den Wohnsitz des Kindes ändere, auch müsste dann die Mutter oder die ganze Familie nach Österreich übersiedeln. "Und selbst wenn, wäre das für mich sehr in Ordnung", so die Ministerin. Dann wäre nämlich die ganze Familie beisammen und eine langfristige Integration könnte stattfinden. "Es geht wirklich nicht nur darum, Geld zu sparen, es geht um die Frage der Fairness."

Sophie Karmasin Foto: APA/Georg Hochmuth

Karmasin begrüßte auch den für 7. Dezember angekündigten Vorschlag der EU- Kommission für ein "Solidaritätscorps". Das Projekt sei sehr stimmig und dem Gedanken Europas entsprechend. Allerdings sei es wichtig, das auch gut vorzubereiten. Im Falle einer Krise wie etwa einer Naturkatastrophe sollten junge Menschen dann rasch Hilfe leisten können. Bis zur vollständigen Verwirklichung des Solidaritätscorps werde sicher ein Jahr vergehen, erwartet Karmasin.