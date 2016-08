Kinder und Alte müssen IS- Gefangene exekutieren

Der Islamische Staat schreckt bei seinen Gräueltaten vor nichts zurück: Nur wenige Tage nachdem die Terrormiliz in der syrischen Stadt Rakka kleine Buben dazu zwang, kurdische Gefangene hinzurichten, tauchten am Sonntag Bilder auf, auf denen zu sehen ist, wie alte Männer als IS- Schlächter auftreten. Die blutigen Szenen spielten sich ebenfalls in der IS- Hochburg Rakka ab.