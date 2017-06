Kinder erlitten in Wasserrutsche Verbrennungen

Die 120 Meter lange Wasserrutsche im Wellnessbereich des Hotels Stanglwirt in Going im Bezirk Kitzbühel ist zur Mittagszeit gesperrt und führt daher auch kein Wasser. Als die beiden Kinder die Rutsche dennoch benutzten, zogen sie sich Verbrennungen am gesamten Körper zu.

Mitarbeiter des Hotels alarmierten umgehend die Rettung, als die Buben vor Schmerzen schreiend die Rutsche verließen. Die kleinen Patienten wurden nach der Erstversorgung in Kliniken nach Salzburg und Innsbruck geflogen. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen, ob eine Verletzung der Sorgfaltspflicht vorliegt.