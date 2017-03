Kinder aus Teich gerettet: "Es war dramatisch"

Keine Sekunde zu lange gezögert hat ein 77- jähriger Ex- Polizist, als er am Sonntagnachmittag zwei Kinder in einem Teich im Kurpark Wien- Oberlaa bemerkte: Kurzerhand sprang Johannes H. ins Wasser und rettete zusammen mit einem weiteren Zeugen das sechsjährige Mädchen und den neun Jahre alten Buben. "Es war dramatisch", so der 77- Jährige.