Kind sperrte Mutter aus - und ging schlafen

Eine junge Mutter ist am Montagvormittag auf dem Balkon ihrer Wohnung in Wiener Neustadt in Niederösterreich gefangen gewesen. Der Grund dafür: Ihr kleiner Sohn sperrte die Frau aus und legte sich seelenruhig zum Schlafen ins Wohnzimmer. Um die Frau zu befreien, musste die Feuerwehr über ein Fenster im zweiten Stock in die Wohnung einsteigen. Das eineinhalbjährige Kind verschlief den Einsatz.