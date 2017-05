Kind gerät zwischen U- Bahn- Waggons: Unverletzt!

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in der U4- Station am Schwedenplatz. Das Kind kam aus ungeklärter Ursache zwischen zwei Waggons eines in der Station stehenden Zuges.

Glücklicherweise konnte es nach Angaben von Polizeisprecher Paul Eidenberger unverletzt geborgen werden. Die Verkehr auf der Linie U4 war für die Dauer des Rettungseinsatzes blockiert.