Kind (4) stürzte aus Fenster - schwerst verletzt

Drama am frühen Freitagnachmittag in Wien- Landstraße: Ein vier Jahre altes Mädchen ist aus einem Fenster im vierten Stock gefallen und prallte mit voller Wucht auf einem Vordach aus Blech auf. Das Kind zog sich dabei schwerste Kopfverletzungen zu, musste von Helfern der Berufsrettung per Rettungswanne geborgen und ins Spital gebracht werden. Die Mutter - sie befand sich zum Zeitpunkt des tragischen Unglücks im selben Raum - hatte zuvor das Fenster geöffnet und das Kind offenbar nur kurz aus den Augen gelassen.