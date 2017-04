Kims Super- Rakete hob nicht einmal von Boden ab

Das Ministerium analysiere den Raketentest, um weitere Details zu erfahren, hieß es. Der Verbündete USA bestätigte aber kurz darauf: Nordkorea habe anscheinend versucht, eine ballistische Rakete abzufeuern, diese sei jedoch "fast sofort explodiert", sagte Dave Benham, ein Sprecher des US- Pazifik- Kommandos, am Samstag in Washington. Der Abschuss der Rakete sei in der Nähe von Sinpo versucht worden.

Weltweit war befürchtet worden, dass die stalinistische, nordkoreanische Führung mit Machthaber Kim Jong Un anlässlich des 105. Geburtstags des Staatsgründers Kim Il Sung ("Tag der Sonne") eine Rakete oder sogar eine Atomwaffe testen könnte. Bei einer Militärparade in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang waren am Samstag 56 Raketen verschiedener Bauart präsentiert worden, darunter möglicherweise auch eine neue ballistische Interkontinentalrakete.

Der Flugzeugträger USS Carl Vinson dient den US-Einheiten als mobile Kommandozentrale. Foto: AP

Präsident Donald Trump drohte, die USA seien notfalls zu einem Alleingang bereit, wenn China nicht den Druck auf seine Verbündeten in Pjöngjang erhöhe. Washington kündigte an, wegen der Gefahr aus Nordkorea "militärische Optionen" zu prüfen. Vergangene Woche schickte dieArmee einen Flugzeugträger und mehrere Kriegsschiffe zur Koreanischen Halbinsel.

China hatte noch am Freitag vor dem Hintergrund der stark angespannten Lage eindringlich vor neuen Provokationen und Drohungen gewarnt. Alle Seiten sollten Zurückhaltung zeigen und nichts unternehmen, was die Situation noch verschärfen könnte, hatte Außenminister Wang Yi gesagt.

US- Vizepräsident besucht Südkorea

Der neuerliche Raketentest überschattet nun auch den Besuch von US- Vizepräsident Mike Pence, der an diesem Sonntag in Seoul erwartet wird. Pence wollte vor dem Hintergrund der verschärften Spannungen um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm die Solidarität der USA mit dem südkoreanischen Verbündeten bekunden. Der US- Vizepräsident hat geplant, mit US- Soldaten, die in der Pufferzone an der streng bewachten Grenze zwischen Nord- und Südkorea stationiert sind, Ostern zu feiern und auch Gespräche mit der südkoreanischen Regierung zu führen.

Der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un verschärft seit einiger Zeit die Provokationen gegen den Westen. Allein im vergangenen Jahr ließ er zwei Atomwaffentests vornehmen, gleichzeitig arbeitet die nordkoreanische Führung an der Entwicklung von Langstreckenraketen, mit denen atomare Sprengköpfe bis in die USA getragen werden könnten. Das stalinistisch geführte Land verstößt damit gegen mehrere Resolutionen des UNO- Sicherheitsrats.