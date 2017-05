Kimi Räikkönen sichert sich Pole in Monaco!

Einen rabenschwarzen Tag erwischte Lewis Hamilton. Der WM- Zweite schied bereits in der zweiten Phase aus. Der Mercedes- Star nimmt das Rennen am Sonntag damit von außerhalb der Top Ten in Angriff. Hamilton kam in der Quali nicht über Platz 14 hinaus.

Foto: GEPA

Ferrari hat damit gute Chancen auf den ersten Monaco- Sieg seit Michael Schumacher 2001. Für Räikkönen ist es die 17. Pole Position seiner Karriere, die erste seit Frankreich im Juni 2008. Dritter wurde Valtteri Bottas im Mercedes vor den beiden Red Bulls von Max Verstappen und Daniel Ricciardo.