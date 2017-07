Kim Jong Un: "Gesamtes US- Festland in Reichweite"

Bei dem Test am Freitag sei eine verbesserte Version einer Interkontinentalrakete des Typs Hwasong- 14 abgefeuert worden, berichtete KCNA weiter. Die Rakete habe während ihrer 47- minütigen Flugzeit eine maximale Höhe von 3.724,9 Kilometer erreicht und sei 998 Kilometer weit geflogen.

Dieses Bild soll die nordkoreanische Rakete zeigen. Foto: AFP

Nordkorea hatte nach US- Angaben am Freitag zum zweiten Mal innerhalb eines Monats eine Interkontinentalrakete abgefeuert. US- Präsident Donald Trump verurteilte den Test als "rücksichtslos und gefährlich". Seine Regierung werde "alle notwendigen Schritte" unternehmen, um die Sicherheit der USA zu gewährleisten und die Verbündeten in der Region zu schützen.

Die USA und Südkorea reagierten mit einem Raketenmanöver. Foto: South Korea Defense Ministry

USA und Südkorea hielten Manöver ab

Als Reaktion auf den Raketentest und Warnung an Nordkorea hielten die USA und Südkorea ein gemeinsames Militärmanöver ab. Dabei seien Raketen ins Meer vor der südkoreanischen Ostküste gefeuert worden, teilte die US- Armee in Südkorea mit. Diese Systeme seien sehr schnell einsatzbereit und präzise.