Kicker- Legende Hagi adelt Bullen- Youngster Wolf

Salzburgs Herbst ist neuerlich "europäisch"! Die Bullen nahmen per 4:0- Heimsieg die Play- off- Hürde Constanta mit einem Gesamtscore von 7:1. Beim bereits neunten Sieg im zwölften Saison- Pflichtspiel stach - wiedermal - Hannes Wolf hervor: Traumassists zum 1:0 und 2:0 inklusive Huldigung vom Viitorul- Trainer Hagi.

Foto: GEPA

Kicker- Legende und Viitorul- Trainer Gheorghe Hagi setzte nach dem 1:3 in Rumänien alles auf eine Karte - volle Offensive im 3- 4-3! Das spielte den Bullen in die Karten: Nur bei einem Constantin- Schuss (6.) konnten die Salzburger die rumänischen Angriffsbemühungen nicht eindämmen. Ansonsten griff das Pressing, schon in Minute acht wurde gejubelt: Berisha, Wolf und Dabbur spielten die Viitorul- Defensive schwindelig, Wolf legte uneigennützig auf Dabbur auf, der aus fünf Metern nur hinhalten musste - 1:0.

Hagi: "Würde gerne jeden Salzburger im Team haben"

Der 18- jährige Hannes Wolf, der die Bullen bis zu seiner Auswechslung in der Pause tanzen ließ, war auch beim 2:0 beteiligt: Er steckte nach kurzem Haken perfekt auf Gulbrandsen durch, der ebenfalls "nur" abschließen musste. Salzburg führte da gesamt 5:1, blieb aber am Drücker. Nach Berishas vollstrecktem Foulelfer zum 3:0 vergaben Pongracic, Lainer und der 18- jährige Debütant Daka - wie Wolf Youth League- Champ - Chancen auf einen Kantersieg. Joker Haidara glückte per Weitschuss spät das 4:0.

"Das hat phasenweise wirklich schon gut ausgesehen, ich bin stolz", war Bullen- Trainer Rose happy. "Ich würde gerne jeden Salzburger im Team haben - ganz besonders hat mir ihr "Zehner‘" gefallen", adelte "König" Hagi Salzburgs jungen Wolf.

Valtenitn Snobe, Kronen Zeitung