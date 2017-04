Kevin Großkreutz spielt wieder Profi- Fußball

Mit der Prügel- Affäre (siehe Video oben) hat Kevin Großkreutz vor etwa einem Monat für Schlagzeilen in halb Fußball- Europa gesorgt. Dass er damals "einmal nichts mehr mit Profi- Fußball zu tun" haben wollte, dürfte Schnee von gestern sein: Der Ex- Stuttgarter hat laut "Bild" einen neuen Verein gefunden - und zwar einen, der (noch) in der obersten Spielklasse aktiv.