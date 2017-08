Kevin Durant verzichtet auf Besuch im Weißen Haus

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

10:07 Uhr: +RADSPORT+

Neuseeländischer Ruder- Olympiasieger Bond startet bei WM

Der zweifache Ruder- Olympiasieger Hamish Bond wird für Neuseelands Rad- Auswahl bei den Straßen- Weltmeisterschaften in Norwegen starten. Wie der neuseeländische Rad- Verband am Freitag mitteilte, wird Bond bei den Titelkämpfen vom 16. bis 24. September in Bergen das Einzelzeitfahren bestreiten.

Der 31- Jährige war achtmal Ruder- Weltmeister und holte mit seinem langjährigen Partner Eric Murray sechsmal in Serie den WM- Titel im Zweier ohne Steuermann. Murray erklärte nach den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro im Vorjahr seinen Rücktritt vom Rudersport. Dort hatten beide wie schon 2012 in London Gold gewonnen. Bond konzentriert sich seitdem voll auf den Radsport.

09:38 Uhr: +BASKETBALL+

Basketball- Star Durant verzichtet auf möglichen Besuch im Weißen Haus

Superstar Kevin Durant hat einen möglichen Besuch im Weißen Haus nach dem Titelgewinn seines NBA- Teams abgelehnt - aus Protest gegen US- Präsident Donald Trump. Der wertvollste Spieler (MVP) der diesjährigen Finalserie sagte dem US- Sportsender "ESPN", er werde die Golden State Warriors nicht nach Washington begleiten, falls das Meisterteam eine Einladung von Trumps Büro erhalten sollte.

"Nein, das werde ich nicht machen", betonte Durant. "Ich habe keinen Respekt für die Person, die aktuell im Amt ist. Das ist meine persönliche Entscheidung, aber wenn ich meine Teamkollegen richtig einschätze, stimmen sie mit mir überein." Der 28- jährige Afroamerikaner wies auch darauf hin, dass Trump auch eine entscheidende Rolle dabei spiele, dass rassistische Tendenzen in der Öffentlichkeit zunehmen. "Seit dem Präsidentschaftswahlkampf ist unser Land gespalten, das ist kein Zufall", erklärte Durant.

Foto: GEPA pictures

8:24 Uhr: +RINGEN+

Österreichs Team mit sechs Aktiven zur Paris- WM

Mit sechs Athleten wird der Österreichische Ringsportverband (ÖRSV) ab Montag an den Weltmeisterschaften in Paris teilnehmen. Im griechisch- römischen Stil setzt Bundestrainer Jenö Bodi auf den zweifachen Olympia Teilnehmer Amer Hrustanovic, Daniel Gastl, Michael Wagner und Benedikt Puffer. Freistil- Bundestrainer Lubos Cikel nominierte Amirkhan Visalimov für die Titelkämpfe.

Bei den Frauen wird Österreich durch Martina Kuenz vertreten. Die U23- Vize- Europameisterin gilt nach ihrem Sieg beim Weltcup in Guelph (CAN) als größte österreichische Hoffnungsträgerin. "Bei einer guten Auslosung kann Martina sogar in die Medaillenränge vorstoßen", sagte Frauen- Bundestrainer Benedikt Ernst. ÖRSV- Sportdirektor Jörg Helmdach hält zwei Top- Ten- Platzierungen und eine Top- Fünf- Platzierung für möglich.

8:01 Uhr: +MOTORSPORT+

Tscheche Kopecky bei Deutschland- Rallye in Führung

Der tschechische Skoda- Pilot Jan Kopecky hat am Donnerstag bei der zur WM zählenden Deutschland- Rallye nach der ersten Wertungsprüfung in Saarbrücken die Führung übernommen. Auf Rang zwei folgte der Este Ott Tänak (Ford Fiesta) mit 0,3 Sekunden Rückstand, Weltmeister Sebastien Ogier (Ford) wurde mit 1,9 Sekunden Rückstand Vierter.

21:06 Uhr: +HOCKEY+

Knappe Niederlagen der ÖHV- Herren in harten EM- Testspielen! Österreichs Herren- Hockey- Nationalteam hat sich in zwei Tests für den EM- Auftritt ab Samstag in Amsterdam gegen Top- Nationen nur knapp geschlagen geben müssen. Als Weltranglisten- 22. hatte die Truppe von Teamchef Cecrid D'Souza am Mittwoch gegen Indien (6.) Sekunden vor Schluss das Tor zum 3:4 kassiert, am Donnerstag gegen Deutschland (3.) gab es bei verkürzter Spielzeit nach raschem 0:2 ein 1:2. Die Österreicher starten ihre erste A- EM seit acht Jahren am Samstag (17 Uhr) gegen den Olympia- Zweiten Belgien. Weitere Gegner in Gruppe A sind am Montag (12.30 Uhr) Spanien und am Mittwoch die Niederlande (20 Uhr).

19:57 Uhr: +TISCHTENNIS+

Gardos bei Bulgarian Open in erster Hauptrunde out! Der Österreicher Robert Gardos ist am Donnerstag bei den Bulgarien Open der Tischtennis- World- Tour in der ersten Runde ausgeschieden. Der 38- jährige Tiroler unterlag in Panagjurischte dem aus der Qualifikation gekommenen Japaner Kenta Tazoe 2:4 (- 6,- 7,11,6,- 4-8). Der Österreichische Verband (ÖTTV) ist bei diesem Event damit nicht mehr vertreten.

19:22 Uhr: +FUSSBALL+

Auch Hummels spendet künftig ein Prozent seines Gehalts! Der deutsche Teamspieler Mats Hummels will künftig ein Prozent seines Gehalts für einen guten Zweck spenden. Der Verteidiger des FC Bayern schloss sich am Donnerstag der Initiative von Juan Mata von Manchester United an. Der Spanier hat vor knapp zwei Wochen das Projekt "Common Goal" ausgerufen und in der Hoffnung auf weitere Nachahmer angekündigt, ein Prozent seines Gehalts zu spenden.

So sah Mats Hummels früher aus Foto: GEPA

19:05 Uhr: +FUSSBALL+

SC Freiburg verlängert Vertrag mit Trainer Streich! Der SC Freiburg hat den Vertrag mit Trainer Christian Streich verlängert. Über Vertragsinhalte wie die Dauer des neuen Kontrakts machte der Klub des Österreichers Philipp Lienhart keine Angaben. Streich ist seit Dezember 2011 Trainer der Profimannschaft, verantwortete das Team seither in 212 Pflichtspielen und ist damit aktuell der dienstälteste Trainer in der ersten Liga. Der 52- Jährige arbeitet seit 1995 als Trainer bei den Freiburgern.

17:42 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Usain Bolt erlitt bei WM- Sturz Muskelfaserriss! Der zurückgetretene Leichtathletik- Superstar Usain Bolt hat am Donnerstag via Twitter den genauen Grad seiner Verletzung veröffentlicht. Demnach erlitt der Jamaikaner am Sonntag beim WM- Staffelrennen über 4 x 100 m einen Muskelfaserriss auf der Rückseite des linken Oberschenkels, was eine dreimonatige Pause nach sich ziehen würde.

Mit dieser Vorgehensweise reagierte Bolt auf Spekulationen, sein Sturz im Finish des Rennens sei nur Theater gewesen. "Normalerweise veröffentliche ich meine Diagnosen nicht, aber leider habe ich Menschen gehört, die sich gefragt haben, ob ich wirklich verletzt bin. Ich habe meine Fans nie in irgendeiner Art und Weise betrogen und mein größter Wunsch war es, bei der WM ein letztes Mal für meine Fans zu laufen", schrieb der 30- Jährige.

16:59 Uhr: +FUSSBALL+

Sieben Real- Spieler für Wahl zum Weltfußballer nominiert! Gleich sieben Spieler von Champions- League- Sieger Real Madrid haben es in die Vorauswahl der Anwärter auf den Titel "Weltfußballer des Jahres" geschafft. Neben Superstar und Topfavorit Cristiano Ronaldo stehen auch noch Daniel Carvajal, Toni Kroos, Marcelo, Luka Modric, Keylor Navas und Sergio Ramos aus dem Team von Spaniens Meister zur Wahl. Gemeinsam mit Titelverteidiger Ronaldo zählt Barcelona- Stürmer Lionel Messi zu den aussichtsreichsten Kandidaten auf den Titel. Im Fall eines Sieges würde Ronaldo zu Rekordmann Messi aufschließen, der bisher fünfmal zum Weltfußballer des Jahres gewählt worden ist. ÖFB- Star David Alaba vom deutschen Rekordmeister Bayern München schaffte es nicht in die Top 24.

16:49 Uhr: +FUSSBALL+

Barcelona- Goalgetter Suarez fehlt rund vier Wochen! Der FC Barcelona muss rund vier Wochen auf Goalgetter Luis Suarez verzichten. Der Uruguayer zog sich am Mittwoch im Rückspiel um den spanischen Supercup bei Real Madrid eine Kapseldehnung im rechten Knie zu. Zudem muss Abwehrchef Gerard Pique wegen einer ebenfalls in Madrid erlittenen Adduktorenblessur einige Tage pausieren. Auch Kapitän Andres Iniesta fehlt derzeit wegen Muskelproblemen.

Foto: AFP

16:05 Uhr: +RADSPORT+

Quintana bleibt bei Movistar! Rad- Star Nairo Quintana will auch in den nächsten beiden Jahren für den spanischen Rennstall Movistar fahren. Dies bestätigte der Kolumbianer via Twitter. Über seinen Abgang war spekuliert worden, nachdem der Wechsel von Mikel Landa ins Movistar- Team bekannt geworden war. Landa war zuletzt bei der Tour de France wichtigster Helfer von Christopher Froome.

Das Hauptaugenmerk von Quintana liegt im nächsten Jahr auf der Frankreich- Rundfahrt. Landa wird den Giro d'Italia und die Vuelta als Leader von Movistar bestreiten. Quintana, der bis 2019 bei Movistar unter Vertrag steht, kündigte zudem sein Antreten bei den Straßen- Weltmeisterschaften in Bergen (NOR) Ende September an. Bei der am Samstag beginnenden Spanien- Tour geht der Kolumbianer nicht an den Start.

12:50 Uhr: +HANDBALL+

ÖHB- Teamkapitän Max Hermann fällt noch länger aus

Österreichs Handball- Teamkapitän Maximilian Hermann fällt seinem neuen Klub VfL Gummersbach sowie dem Nationalteam noch länger aus. Hatte er sich im Februar einer Operation der linken Schulter unterzogen, ist laut Gummersbach- Homepage beim Rückraumspieler nun ein weiterer Eingriff nötig. Da auch Linksaußen Kevin Schmidt länger ausfällt, will Gummersbach nun noch auf dem Transfermarkt aktiv werden.

12:21 Uhr: +FUSSBALL+

Sporting- Boss wegen Spuckattacke für halbes Jahr gesperrt

Foto: AFP

Bruno de Carvalho, Präsident des portugiesischen Traditionsklubs Sporting Lissabon, ist sechs Monate gesperrt worden. Der 45- Jährige war am 6. November des Vorjahres nach einem 3:0- Heimsieg über Arouca mit dem gegnerischen Klub- Boss Carlos Pinho aneinandergeraten und hatte diesem ins Gesicht gespuckt. Pinho wurde wegen der handgreiflichen Auseinandersetzung sogar 20 Monate gesperrt.

8:33 Uhr: +FUSSBALL+

Neuer: Verpasst er Bundesliga- Auftakt?

Foto: GEPA

Vor vier Monaten erlitt Bayern- Torhüter Manuel Neuer einen Mittelfußbruch, beim Bundesliga- Auftakt am Freitag gegen Bayer Leverkusen sollte der Weltmeister eigentlich sein Comeback feiern. Doch daraus wird wohl nichts. Der 31- Jährige ist immer noch nicht hundertprozentig fit. "Die Entscheidung fällt nach dem Abschlusstraining", so Bayern- Boss Karl- Heinz Rummenigge.