Kerns Pizza- Aktion "war kein gelungenes Manöver"

Anhand von sechs Merkmalen charakterisiert Petzner in seinem Buch den Populismus. So sei auch Donald Trump in den USA an die Macht gekommen. Der Begriff selbst werde aber generell "inflationär" verwendet, analysiert der Ex- BZÖ- Nationalratsabgeordnete im Gespräch mit Moderator Gerhard Koller. In Österreich sei jedenfalls nur die FPÖ eine "klassisch populistische Partei". Die (anderen) Politiker, wettert Petzner, "sind zu fett, zu faul und zu träge". Das spiele dem Populismus in die Hände.

Stefan Petzner im Talk mit Gerhard Koller im krone.at-Newsroom Foto: krone.tv, "Krone"

Weg von Themen, "die keine Sau interessieren"

Zudem müsse die Politik weg von Themen, "die keine Sau interessieren". So werde etwa die Debatte der Grünen in Deutschland rund um die Notwendigkeit des Ausbaus von Carsharing von den Menschen als absurd angesehen, gebe es doch weit dringlichere Probleme. Mit derartigen "Orchideenthemen" lasse sich jedenfalls weder dort noch in Österreich punkten.

80 Prozent fanden Aktion misslungen

Der Werbeclip, in dem Kanzler Christian Kern (SPÖ) als Pizza- Bote verkleidet auftrat, hatte Mitte April für Wirbel gesorgt. Auch die krone.at- User befanden zu beinahe 80 Prozent, dass es sich dabei um keine gelungene Aktion gehandelt habe - nicht nur, weil Kern zum Ausliefern seiner Werbe- Pizzen den Dienstwagen benutzt hatte. Kern selbst hatte dagegengehalten, dass die Aktion verdeutlichen hätte sollen, dass "wir zu den Leuten gehen, wir mit ihnen reden" .

Video: Kanzler Kern als Pizza- Lieferant