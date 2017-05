Kern will weiterregieren - und droht der ÖVP

"Wir wollen keine Neuwahlen, wir werden weiter versuchen, im Parlament sachpolitische Lösungen zu erzielen - und das auch, falls nötig, mit wechselnden Mehrheiten." Ob man dies als Minderheitsregierung bezeichnen will, sei eine Geschmacksfrage, erklärte Kern am Freitagnachmittag in der "Presse". "Wenn uns die ÖVP den Stuhl vor die Tür stellt, bedeutet das auch das Ende für eine rot- schwarze Zusammenarbeit für sehr lange Zeit."

Kern hatte am Donnerstag Kurz die Hand gereicht und ihm eine "Reformpartnerschaft" angeboten. Foto: AFP, APA/AFP/ROBERT ATANASOVSKI, APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Kern verlangt darüber hinaus eine Entschuldigung von Kurz und der ÖVP. Er sei im Zusammenhang mit seinem Angebot einer "Reformpartnerschaft" der Unehrlichkeit bezichtigt worden, das lasse er sich nicht bieten. Und Kern warnte Kurz davor, seine Familie in die politische Auseinandersetzung zu ziehen. Hintergrund: Die ÖVP hatte Kerns Sohn Niko heftig kritisiert, weil dieser Kurz in einem später gelöschten Tweet mit dem ugandischen Diktator und Massenmörder Idi Amin verglichen hatte.

Sebastian Kurz Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

"Die Presse" zitierte darüber hinaus ein hochrangiges SPÖ- Regierungsmitglied, das den Außenminister im Namen von Kern zum Rücktritt auffordert: "Wenn er nicht will, soll er sofort zurücktreten. Wir haben noch Optionen."

Kern empfing Glawischnig

Kern hatte am Freitag im Schatten der aktuellen Regierungskrise seine Gespräche mit der Opposition fortgesetzt, bei denen er offenbar mögliche alternative Mehrheiten für Umsetzungen aus dem Regierungsprogramm auslotet. Am Freitagnachmittag empfing der Regierungschef Grünen- Chefin Eva Glawischnig. "Die Grünen sind bereit, zu arbeiten", versicherte Glawischnig. Kern hatte sich zuvor bereits mit FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache und NEOS- Chef Matthias Strolz zu Gesprächen getroffen.

Eva Glawischnig Foto: APA/Robert Jäger

Damit sich im Parlament eine Mehrheit ausgeht, müssten allerdings die Mandatare anderer Parteien Kerns Plänen zustimmen - mindestens 82 Mandate sind notwendig, wie die "Krone" errechnet hat.

Sieht man sich die Wortmeldungen der Opposition von Freitag an, kann man aber gut erkennen, welch anstrengenden Job Kern fortan haben wird, wenn er Mehrheiten sucht.

FPÖ, 38 Mandate: "Neuwahlen sind die sauberste Lösung zur Beendigung der unzumutbaren Dauerbaustelle namens Bundesregierung", erklärte FPÖ- Generalsekretär Herbert Kickl.

"Neuwahlen sind die sauberste Lösung zur Beendigung der unzumutbaren Dauerbaustelle namens Bundesregierung", erklärte Generalsekretär Herbert Kickl. Grüne, 24 Mandate: "An einem vorgezogenen Wahltermin wird nach einem Neuwahlantrag der ÖVP wohl kein Weg vorbeiführen", so Parteichefin Glawischnig.

"An einem vorgezogenen Wahltermin wird nach einem Neuwahlantrag der ÖVP wohl kein Weg vorbeiführen", so Parteichefin Glawischnig. NEOS, 8 Mandate: "Ja, Neuwahlen wird es geben, und wir von den NEOS werden einen Neuwahl- Antrag unterstützen", erklärt Matthias Strolz.

"Ja, Neuwahlen wird es geben, und wir von den NEOS werden einen Antrag unterstützen", erklärt Matthias Strolz. Team Stronach, 6 Mandate: "Wir brauchen eine Regierung, die regiert und nicht aus taktischen Gründen Neuwahlen ausruft", so Klubobmann Robert Lugar. Eine Neuwahl will das Team in Auflösung - welch Überraschung - nicht.