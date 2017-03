Kern warnt: "Keinen Pflegenotstand produzieren"

Das Problem mit den Pflegerinnen im Detail: Grundsätzlich verdienen sie in Österreich nicht schlecht, die Löhne im Pflegebereich sind aber ganz allgemein doch eher niedrig. Da die Menschen immer älter werden, wird der Bedarf an Pflege für immer mehr Österreicher im hohen Alter weiter stark ansteigen. Unter den Pflegerinnen befinden sich viele Frauen mit Kindern, die in ihrer Heimat geblieben sind. Kürzt man nun das Kindergeld, so könnte so manche den Pflegeberuf aufgeben.

SPÖ und ÖVP wollen nun in den nächsten Tagen die geplante Kürzung des Familiengeldes für Kinder im Ausland unter Berücksichtigung des Pflegeberufes verhandeln. Bekanntlich soll die Kürzung dem Finanzminister mehr als 100 Millionen Euro bringen.

Foto: APA/Helmut Fohringer

Deutsche sind uns einen Schritt voraus

Einen Schritt voraus sind uns die Deutschen, wo am Mittwoch das Kabinett der Bundesregierung ein Gesetz zur Kürzung der Familienbeihilfe beschließen wird. Danach soll etwa ein in Deutschland lebender Pole für sein in Polen lebendes Kind nur noch die Hälfte des Kindergeldes, also 96 statt 192 Euro, erhalten. Das gilt auch für Kinder, die in Rumänien, Bulgarien und Kroatien leben. Begründung: Das Kindergeld wird an die Lebenshaltungskosten im Heimatland des Kindes angepasst.

Gegen diese Regelung sind die betroffenen Länder.

Peter Gnam, Kronen Zeitung