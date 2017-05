Kern und Kurz zum Rapport bei Van der Bellen

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und der designierte ÖVP- Obmann Sebastian Kurz sind am Montag nacheinander zu einem Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg erschienen. Die Gespräche fanden zwar hinter verschlossener Tapetentür statt, allerdings kann man sich denken, worum es ging ... Derweil stehen die Zeichen auf Neuwahlen: Die SPÖ hat nun auf den geplanten Antrag von Kurz reagiert und will diesem zustimmen - unter Bedingungen.