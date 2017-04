Kern und Häupl üben schon für den SPÖ- Wahlkampf

So war das jedenfalls am Dienstag. Da war Kern gleich in der Früh einmal in der Mädchenberatungsstelle. Ganz zufällig waren einige Lehrlinge dabei, die einen Ausbildungsplatz bei den ÖBB haben.

Großes Medieninteresse: Kanzler Kern und Bürgermeister Häupl tourten mit Parteifreunden durch Wien. Foto: KRONEN ZEITUNG

Die Mädchenberatungsstelle "Sprungbrett" war die erste Station von Bundeskanzler Christian Kern. Foto: APA/HANS PUNZ

Mit Kern in der Beratungsstelle war auch Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner. Foto: APA/HANS PUNZ

Kern zu Häupl: "Haben die hier heute Frei- Gspritzten?"

Kurz darauf tauchte Kern mit dem Wiener Bürgermeister Michael Häupl, der Wiener Finanzstadträtin Renate Brauner, zahlreichen Sicherheitskräften und noch mehr Kameraleuten auf dem Naschmarkt im Zentrums Wiens auf. Man ließ sich Schinken, Käse und Würste präsentieren, schüttelte Hände und lächelte. Kern machte einen Schmäh und fragte Häupl: "Haben die hier heute Frei- Gspritzten, weil so viele Leute sind?"

Kern und Häupl am Naschmarkt Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Häupl und Kern im Smalltalk mit Besuchern des Naschmarktes Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Kuchenverkostungen durften nicht fehlen. Foto: KRONEN ZEITUNG

Kern im Café Vollpension: "Pensionssystem hat sich bewährt"

Nächster Halt für die SPÖ- Prozession: ein paar Schritte weiter, im Café Vollpension, wo die älteren und jüngeren Generationen einander näherkommen sollen. Ganz zwanglos arrangiert sollte es wirken, wie Brauner und Kern auf dem Sofa saßen. Und wie beiläufig plauderte der Kanzler darüber, dass sich das österreichische Pensionssystem bewährt habe.

Kern im Café Vollpension Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Kern: "Kein Grund für Neuwahlspekulationen"

Bereits am Montag war der Kanzler auf dem ehemaligen Semperit- Fabriksgelände in Traiskirchen, wo er mit Bürgermeister Andreas Babler - natürlich wieder einmal ganz spontan - auf einem wie zufällig bereitstehenden Rad vor den Kameras kreiste. Natürlich sagte der Kanzler: Er sehe überhaupt keinen Grund, über vorverlegte Wahlen zu spekulieren. Laut Häupl soll nun das Programm abgearbeitet werden, der geplante Wahltermin sei Herbst 2018. Häupl geht davon aus, dass der Kanzler auch danach Kern heißen werde.

Auf dem Fahrrad: Kern mit Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler Foto: APA/BKA/ANDY WENZEL

Kronen Zeitung