Kern über Neuwahlen: "Kann die ÖVP nicht anbinden"

Die Neuwahl- Forderung von Außenminister Sebastian Kurz sei für ihn nicht überraschend gekommen, so Bundeskanzler Christian Kern - nur, er halte diese für einen Fehler. Er wäre gern den Weg der Koalition weitergegangen, sagt Kern im "Krone"- Interview. Der Weg klingt beim SPÖ- Chef schön und erfolgreich, und gar nicht so holprig, schmutzig und unergiebig, wie er tatsächlich war. Aber natürlich gehe er jetzt von Neuwahlen aus, schließlich könne er die ÖVP nicht anbinden, so der Bundeskanzler.