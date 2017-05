Kern tritt "sicher nicht" mit eigener Liste an

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat am Donnerstagabend in Salzburg seinen ersten Auftritt vor Publikum absolviert, seit Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) vor acht Tagen das Handtuch warf. Der Auftritt vor 600 Parteimitgliedern und anderen Interessierten war eine Mischung aus Wahlkampf und "Plan A"- Rede . Kern stellte klar, dass er bei der vorgezogenen Nationalratswahl im Herbst "sicher nicht" mit einer eigenen Liste antreten werde, so wie es Neo- ÖVP- Chef Sebastian Kurz vorhat.