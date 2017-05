Kern lenkt ein: Brandstetter wird Vizekanzler

Das Wirtschaftsressort wird von Staatssekretär Harald Mahrer (ÖVP) übernommen. Kern zeigte sich optimistisch, dass im Zuge dieser "lebendigen Demokratie" noch einige Punkte aus dem paktierten Koalitionsprogramm erledigt werde können. Konkret erwähnte der Kanzler die "Aktion 20.000" für ältere Arbeitnehmer und die Bildungsreform. Kern versicherte, dass die Regierung ihren verfassungsmäßigen Verpflichtungen nachkommen werde. Auch die europäischen Verpflichtungen werde man einhalten.

Im Gespräch mit allen Parlamentsparteien möchte nun Kern die weitere Vorgehensweise auch beim Eurofighter- U-Ausschuss besprechen. Der SPÖ- Chef versprach, dass man für Transparenz und Aufklärung sorgen werde.

"Verantwortung übernimmt man nicht nur bei Sonnenschein"

Kritik an dem Koalitionspartner und hier vor allem an Kurz konnte sich Kern nicht verkneifen. Verantwortung habe man nicht nur zu übernehmen, wenn die Sonne scheine sondern auch, "wenn es einem nicht zum persönlichen Vorteil gereichen mag", meint der SPÖ- Vorsitzende in Richtung des Außenministers. Wenn nicht beide Parteichefs die Verantwortung für die Umsetzung des Regierungsprogrammes übernehmen wollten, bitte er um Verständnis, dass sich die SPÖ schwer tue, das Angebot der ÖVP als belastbar anzusehen. Stattdessen vertraue er lieber auf die parlamentarische Arbeit.

Koalitionsparteien könnten gegeneinander stimmen

Ein freies Spiel der Kräfte im Parlament würde bedeuten, dass die Regierung selbst keine relevanten Beschlüsse mehr fasst, sondern lediglich Resolutionen und Formalsachen abnickt. Es würde keine Regierungsvorlagen mehr geben, für jene Punkte aus dem Regierungsprogramm, die noch umgesetzt werden sollen, würden Mehrheiten im Parlament gesucht. Dabei könnten sich die Koalitionsparteien entgegen ihrer Vereinbarung auch überstimmen.

Am Montag und auch noch am Dienstagvormittag hatte es noch aus den Reihen der SPÖ anders geheißen, da pochte man noch auf Kurz als Vizekanzler. Kurz solle übernehmen, das sei "unsere Erwartung und, wenn Sie so wollen, unsere Bedingung", sagte Kanzleramtsminister Thomas Drozda am Montagabend im ORF- "Report". Es sei eine "Selbstverständlichkeit", dass Kurz auch die Verantwortung in der Regierung wahrnehme.

Stöger bezeichnet Brandstetter als "Mogelpackung"

Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) machte am Dienstag vor dem Ministerrat klar: "Brandstetter ist nicht einmal Mitglied der ÖVP. Man muss klarmachen, das ist eine Mogelpackung." Das müsse man der Bevölkerung auch sagen.

Auch SPÖ- Klubchef Andreas Schieder verlangte einmal mehr, dass Kurz selbst das Amt übernimmt: "Wenn er sich ziert", sei dies der Beweis, dass das Arbeitsangebot der ÖVP "nicht ernst gemeint war". Wenn man das Angebot ernst meine, müsse man auch die volle Verantwortung übernehmen, und dies sei mit dem Amt des Vizekanzlers verbunden. Gefragt, ob die SPÖ Kurz mit dem Vizekanzler nur schlechte Umfragewerte bereiten wolle, meine Schieder: "Ich bestehe deshalb auf der Frage, weil ich es für das Funktionieren für notwendig halte."

Leichtfried: "Dann gibt es keinen Vizekanzler"

Infrastrukturminister Jörg Leichtfried (SPÖ) meinte: "Wenn es Kurz nicht macht, dann gibt es keinen Vizekanzler." Auch Gesundheitsministerin Pamela Rendi- Wagner (SPÖ) findet es nur "logisch", dass der schwarze Parteiobmann, der mit allen Vollmachten ausgestattet ist, auch die Position des Vizekanzlers und damit die Verantwortung übernimmt. Verantwortung "geht nicht mit Wegducken".

Brandstetter bereit für Vizekanzler- Aufgaben

Brandstetter selbst zeigte sich am Dienstag bereit, als Vizekanzler einen Beitrag zu leisten, dass die Regierung in einer "würdigen und konstruktiven Art" noch Projekte zu Ende bringt. "Werd' ma sehen", sagte er. Kurz führte am Rande des Ministerrats an, dass Brandstetter kein einziges Mal in einen Streit verwickelt gewesen und ein konstruktiver Sacharbeiter sei. Er habe bewusst dieses Zeichen Richtung SPÖ gesendet. Inhaltlich geht Kurz weiterhin davon aus, dass es der Koalition gelingen wird, bis zur Neuwahl noch einige Punkte aus dem Arbeitsprogramm der Koalition abzuarbeiten.