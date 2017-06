Kern forciert Wirtschaftsbeziehungen zu Russland

So ändern sich die Zeiten: Wurden die "Putin- Festspiele" beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg noch im Vorjahr vor allem von den Amerikanern boykottiert, so kann sich der Kremlchef heuer über einen Rekordbesuch freuen. Viel Polit- und Wirtschaftsprominenz ist angereist, neben Indiens Premier Narendra Modi auch hundert Topmanager aus den USA. Österreich spielt diesmal in dem elitären Umfeld eine starke Rolle: Kanzler Christian Kern hat ein Treffen mit Putin, bei dem es neben politischen Themen auch um Milliardenprojekte geht.