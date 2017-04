Kern durfte Netanyahu treffen, Gabriel ausgeladen

Netanyahu hatte bereits in den vergangenen Tagen unter der Hand signalisiert, dass er mit diesem Treffen nicht einverstanden ist. Gabriel verteidigte es dagegen vor der Absage als "ganz normal". "Das tun wir seit vielen Jahren in vielen Ländern", sagte er im ZDF- "Morgenmagazin". Eine Absage wäre aber auch "keine Katastrophe" für ihn: "Das verändert mein Verhältnis zu Israel nicht."

Gabriel trifft Kritiker der Siedlungspolitik

Seine Gesprächsrunde mit den Regierungskritikern, die vor allem den israelischen Siedlungsbau in den palästinensischen Gebieten verurteilen, ist weiterhin für den Nachmittag in Jerusalem geplant. Unter den Teilnehmern sind die Organisationen Breaking the Silence (Das Schweigen brechen) und Betselem, die sich kritisch mit der israelischen Siedlungspolitik auseinandersetzen.

Präsident Rivlin hatte im Gegensatz zu Premier Netanyahu nichts gegen ein Treffen mit Gabriel. Foto: AFP

Im Februar hatte bereits ein Treffen des belgischen Ministerpräsidenten Charles Michel mit den beiden Organisationen zu einem Eklat geführt. Israel bestellte im Anschluss den belgischen Botschafter ein und übermittelte eine Rüge. Netanyahu sprach von einem schwerwiegenden Affront. Mit seiner harten Haltung gegenüber Gabriel will Netanyahu auch innenpolitisch punkten, vermuten Insider. Der 67- Jährige ist derzeit nämlich nicht unumstritten: Gegen ihn sind seit Monaten Vorerhebungen wegen Korruptionsverdachts im Gange.

Harmonisches Treffen zwischen Kern und Netanyahu

Ganz freundschaftlich und harmonisch verlief hingegen das österreichisch- israelische Treffen. Netanyahu würdigte Kern gegenüber dessen klare Worte über den Holocaust und die ablehnende Haltung gegenüber dem Antisemitismus . Er erwähnte auch, dass Kerns Mutter während des Nationalsozialismus jüdischen Mitbürgern, die sich versteckt hielten, mit Nahrung versorgt habe. Der Bundeskanzler hatte diese Episode am Sonntag beim Treffen mit Präsident Reuven Rivlin erwähnt.

Bundeskanzler Kern mit Ehefrau Eveline in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem Foto: APA/BKA/Andy Wenzel

Kern: "Gewisse Themen hinter verschlossenen Türen besprechen"

Für Kern standen in Israel keine Treffen mit NGOs auf dem Programm. Der Bundeskanzler meinte bei seinem Auftritt mit Netanyahu auch nur lapidar, es sei ein Zeichen von wahrer Freundschaft, wenn gewisse Themen hinter verschlossenen Türen besprochen werden könnten. Vor der Presse würdigten die beiden Regierungschefs aber vor allem die Zukunftschancen, die beide Länder in den Bereichen Technologie und Innovation gemeinsam ergreifen sollten. Kern lobte dabei Israel erneut als "Role Model" für Start- up- Unternehmen.