Kern droht mit Förderkürzungen für Osteuropäer

Wie schon sein Vorgänger Werner Faymann droht nun auch der amtierende Bundeskanzler Christian Kern jenen EU- Staaten Fördermittel kürzen, die sich weiterhin einer Aufnahme von Flüchtlingen widersetzen. Vor dem EU- Gipfel am Donnerstag und Freitag sagte Kern der Tageszeitung "Die Welt": "Sollten sich Länder bei der Lösung der Migrationsfrage weiterhin konsequent wegducken oder Steuerdumping auf Kosten der Nachbarn betreiben, so dürfen sie künftig nicht mehr Nettozahlungen in Milliardenhöhe aus Brüssel erhalten."