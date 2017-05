Kern droht: Akzeptieren nur Kurz, sonst keinen!

Es sei "kein Pokerspiel", betonte Kern. Eine Frist, innerhalb derer sich Kurz noch umentscheiden könnte, wollte Kern auf Nachfrage nicht nennen. "Läuterung ist uns ja immer recht", meinte er, und verwies auf das Mehrparteien- Gespräch am Nachmittag.

Koalitionsparteien könnten gegeneinander stimmen

Ein freies Spiel der Kräfte im Parlament würde bedeuten, dass die Regierung selbst keine relevanten Beschlüsse mehr fasst, sondern lediglich Resolutionen und Formalsachen abnickt. Es würde keine Regierungsvorlagen mehr geben, für jene Punkte aus dem Regierungsprogramm, die noch umgesetzt werden sollen, würden Mehrheiten im Parlament gesucht. Dabei könnten sich die Koalitionsparteien entgegen ihrer Vereinbarung auch überstimmen, hieß es aus roten Regierungskreisen, wobei man Misstrauensanträge gegen Minister ausnehmen würde.

Noch- Koalitionspartner SPÖ pocht weiterhin darauf, dass der Vizekanzlerposten Chefsache sei. Kurz solle übernehmen, das sei "unsere Erwartung und, wenn Sie so wollen, unsere Bedingung", sagte Kanzleramtsminister Thomas Drozda am Montagabend im ORF- "Report". Es sei eine "Selbstverständlichkeit", dass Kurz auch die Verantwortung in der Regierung wahrnehme.

Foto: APA/Robert Jäger

Stöger bezeichnet Brandstetter als "Mogelpackung"

Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) machte am Dienstag vor dem Ministerrat klar: "Brandstetter ist nicht einmal Mitglied der ÖVP. Man muss klarmachen, das ist eine Mogelpackung." Das müsse man der Bevölkerung auch sagen. Auch SPÖ- Klubchef Andreas Schieder verlangte einmal mehr, dass Kurz selbst das Amt übernimmt: "Wenn er sich ziert", sei dies der Beweis, dass das Arbeitsangebot der ÖVP "nicht ernst gemeint war". Wenn man das Angebot ernst meine, müsse man auch die volle Verantwortung übernehmen, und dies sei mit dem Amt des Vizekanzlers verbunden. Gefragt, ob die SPÖ Kurz mit dem Vizekanzler nur schlechte Umfragewerte bereiten wolle, meine Schieder: "Ich bestehe deshalb auf der Frage, weil ich es für das Funktionieren für notwendig halte."

SPÖ-Sozialminister Alois Stöger Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Leichtfried: "Dann gibt es keinen Vizekanzler"

Infrastrukturminister Jörg Leichtfried (SPÖ) meinte: "Wenn er es nicht macht, dann gibt es keinen Vizekanzler." Auch Gesundheitsministerin Pamela Rendi- Wagner (SPÖ) findet es nur "logisch", dass der schwarze Parteiobmann, der mit allen Vollmachten ausgestattet ist, auch die Position des Vizekanzlers und damit die Verantwortung übernimmt. Verantwortung "geht nicht mit Wegducken".

SPÖ-Infrastrukturminister Jörg Leichtfried Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Brandstetter bereit für Vizekanzler- Aufgaben

Brandstetter selbst zeigte sich am Dienstag bereit, als Vizekanzler einen Beitrag zu leisten, dass die Regierung in einer "würdigen und konstruktiven Art" noch Projekte zu Ende bringt. "Werd' ma sehen." Kurz führte als Grund am Rande des Ministerrats an, dass Brandstetter kein einziges Mal in einen Streit verwickelt gewesen und ein konstruktiver Sacharbeiter sei. Er habe bewusst dieses Zeichen Richtung SPÖ gesendet. Inhaltlich geht Kurz weiterhin davon aus, dass es der Koalition gelingen wird, bis zur Neuwahl noch einige Punkte aus dem Arbeitsprogramm der Koalition abzuarbeiten.

Kern wird überraschend schon am Dienstag eine Erklärung im Nationalrat abgeben. Die Erklärung ist nach zwei aktuellen Stunden gegen 12 Uhr zu erwarten.