Kern: "Asyl- Obergrenze halbieren bringt nichts"

Was es laut Kern vielmehr brauche seien Lösungen, wie Zuwanderung begrenzt werde und wie man abgewiese Asylwerber aus dem Land bringen könne. "Hier muss sich der Außenminister (Anmerkung: Sebastian Kurz, ÖVP) engagieren", so der SPÖ- Chef in der in der ORF- "Pressestunde".

Kern: "Verhältnis zu Mitterlehner ist exzellent"

Ob dadurch der nächste Streit innerhalb der Koalition vorprgrammiert sei? Kern verneinte. Ihm zufolge sei das Verhältnis zu ÖVP- Vizekanzler Reinhold Mitterlehner "exzellent".

Die ÖVP will bekanntlich die Obergrenze bei der Zahl für Asylanträge halbieren. Heuer beläuft sich diese auf 35.000, sie soll jedoch auf 17.000 reduziert werden , sagte Mitterlehner in dieser Woche nach der Regierungsteamklausur im steirischen Pöllauberg. Dies sei in etwa "das, was wir im Rahmen der Integration vertragen können". Der Vizekanzler sprach selbst von einer "harschen Ansage", die aber als "Signal an die Bevölkerung" zu sehen sei.

Christian Kern (SPÖ), Reinhold Mitterlehner (ÖVP) Foto: APA/Roland Schlager, thinkstockphotos.de

Wahlrechtsreform: Kern will Fischer ins Boot holen

In der Diskussion rund um eine Wahlrechtsreform will Kern unterdessen Alt- Bundespräsident Heinz Fischer mit ins Boot zu holen. "Er könnte einen hervorragenden Beitrag dazu leisten", so Kern weiters in der "Pressestunde". Umsetzen will der Kanzler die Wahlrechtsreform - er strebt ein Mehrheitswahlrecht an - bis zur nächsten Nationalratswahl, die nach seiner Vorstellung wie geplant im Herbst 2018 stattfinden soll. Bis dahin habe man ja einen Vertrag mit der ÖVP. Flexibel zeigte sich Kern in Sachen Wahlrechtsreform bei den Detailfragen. So sei sein Modell, den Regierenden einen Bonus zu geben, indem auch die Minister im Nationalrat stimmberechtigt wären, "nur ein möglicher Vorschlag".

Bundeskanzler Christian Kern und Alt-Bundespräsident Heinz Fischer Foto: APA/Helmut Fohringer

Stärkste Fraktion künftig 50 Prozent plus ein Mandat?

Auch die Idee des Juristen Klaus Poier, der der stärksten Fraktion 50 Prozent plus ein Mandat geben würde, erscheint Kern interessant, wiewohl ebenfalls nicht ohne Tücken. Generell verteidigte Kern aber das Mehrheitswahlrecht. "Ich bin überzeugt, dass das unsere Demokratie lebendiger machen wird. Keine Mauscheleien im Hinterzimmer mehr, keine gebrochenen Koalitionsverträge keine Lügen, Klarheit", hatte Kern bereits in seiner Grudnsatzrede am Mittwoch erklärt.

Video: Kern stellte in Grundsatzrede seinen "Plan A" vor

Video: APA

Zeitrahmen für Mindestlohn- Festsetzung

Einen Zeitrahmen gab Kern den Sozialpartnern, was die Festsetzung eines Mindestlohns von 1500 Euro angeht. 2017 sei ein gutes Datum, diese Frage zu lösen. Könnten sich Gewerkschaft und Wirtschaft heuer nicht einigen, werde man gesetzliche Maßnahmen in Erwägung ziehen. Bis dahin will Kern auch die Frage der Freizügigkeit am Arbeitsmarkt gelöst haben. Konkret plädierte er neuerlich dafür, im Zuge der "Brexit"- Verhandlungen eine Regelung zu finden, wonach nicht mehr Arbeitnehmer aus allen EU- Staaten in sämtlichen Sektoren auf den österreichischen Arbeitsmarkt strömen können. Es werde zwar eine schwierige Auseinandersetzung, doch die Entsolidarisierung in Europa sei nicht mehr hinnehmbar.

Kern gegen Kopftuchverbot

Eine Absage erteilte Kern übrigens auch dem jüngsten Vorschlag von Außenminister Kurz bezüglich eines Kopftuchverbots im öffentlichen Dienst. "Ein Kopftuchverbot wäre nur symbolisch. Ich kann nicht erkennen, was sich dadurch zum Besseren ändern sollte."