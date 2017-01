Kern: "Asyl- Obergrenze halbieren bringt nichts"

Flexibel zeigte sich Kern in Sachen Wahlrechtsreform bei den Detailfragen. So sei sein Modell, den Regierenden einen Bonus zu geben, indem auch die Minister im Nationalrat stimmberechtigt wären, "nur ein möglicher Vorschlag".

Stärkste Fraktion künftig 50 Prozent plus ein Mandat?

Auch die Idee des Juristen Klaus Poier, der der stärksten Fraktion 50 Prozent plus ein Mandat geben würde, erscheint Kern interessant, wiewohl ebenfalls nicht ohne Tücken. Generell verteidigte Kern aber das Mehrheitswahlrecht. "Ich bin überzeugt, dass das unsere Demokratie lebendiger machen wird. Keine Mauscheleien im Hinterzimmer mehr, keine gebrochenen Koalitionsverträge keine Lügen, Klarheit", sagte Kern bereits in seiner Grudnsatzrede am Mittwoch.

Video: Kern stellte bei Grundsatzrede seinen "Plan A" vor

Mehrheitswahlrecht: Nur ÖVP und TS dafür

Werner Amon reagierte bereits am Donnerstag positiv auf Kerns Vorschläge zum Thema Wahlrecht. "Gegen die Idee eines Mehrheitswahlrechts ist grundsätzlich nichts zu sagen", erklärte der ÖVP- Generalsekretär. Amon verwies darauf, dass seine Partei bereits vor einigen Jahren ein Modell mit einem "sogenannten minderheitenfreundlichen Mehrheitswahlrecht" vorgelegt habe. Dieses würde "auch auf kleinere Fraktionen nicht vergessen" und einen ähnlichen Ansatz habe auch der SPÖ- Vorsitzende vorgenommen, indem die stärkste Fraktion überproportional begünstigt werden soll. Positiv zum mehrheitsfördernden Wahlrecht reagierte auch das Team Stronach. "Kern hat ja die Probleme in unserem Land erkannt - und teilweise auch Lösungsansätze", so der knappe Kommentar von Klubobmann Robert Lugar dazu.

Kickl: "Kern will SPÖ auch bei Stimmenverlusten an der Macht halten"

Eine klare Absage erhielt Kern am Sonntag hingegen von der FPÖ und von den Grünen, womit eine Verfassungsmehrheit derzeit außer Reichweite ist. FPÖ- Generalsekretär Herbert Kickl meinte in einer Aussendung, Neuwahlen würden völlig reichen, um den unliebsamen Partner los zu werden. Das Ziel Kerns sei aber, die SPÖ auch bei Stimmenverlusten an der Macht zu halten und mit den Mandatsgeschenken eines Mehrheitswahlrechtes mit Grünen oder Neos einen Linksruck herbeizuführen. Ein striktes Nein kam auch von Grünen- Bundessprecherin Eva Glawischnig. Von der Idee eines Mehrheitswahlrechts sollte sich Kern rasch wieder verabschieden: "Eine Nationalratswahl ist keine Kanzlerwahl. Die Zuspitzung auf ein Duell kann nach hinten losgehen, am Ende könnte Kern eine blaue Republik hinterlassen."

Die NEOS haben Kerns Vorschläge bereits am Donnerstag scharf kritisiert. Mit der angedachten Reform müsse es entweder zu Überhangmandaten kommen oder der Nationalrat solle verkleinert werden. "Was genau hier geplant ist, kommt aus den Vorschlägen gar nicht heraus", kritisierte der stellvertretende Klubobmann der NEOS, Nikolaus Scherak.

Kern will mit der Umsetzung seines diese Woche präsentierten "Plan A" jedenfalls möglichst sofort beginnen. Jene Punkte, bei denen es Konsens mit der ÖVP gehe, könnten schon am Dienstag im Ministerrat angegangen werden, sprach der SPÖ- Chef etwa die Abschaffung der Selbstbehalte für Selbstständige in der Krankenversicherung an.

Kern gegen Kopftuchverbot und Halbierung der Asyl- Obergrenze

Nichts hält Kern hingegen von der Forderung der ÖVP, die Obergrenze für Asylanträge gegenüber der ursprünglichen koalitionären Vereinbarung zu halbieren. Diese willkürliche Zahl bringe nichts. Was es vielmehr brauche seien Lösungen, wie Zuwanderung begrenzt werde und wie man abgewiesen Asylwerber aus dem Land bringen könne. Hier müsse sich der Außenminister engagieren. Eine Absage erteilte Kern auch dem jüngsten Vorschlag von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) bezüglich eines Kopftuchverbots im öffentlichen Dienst. "Ein Kopftuchverbot wäre nur symbolisch. Ich kann nicht erkennen, was sich dadurch zum Besseren ändern sollte", sagte Kern.

Einen Zeitrahmen gab Kern den Sozialpartnern, was die Festsetzung eines Mindestlohns von 1500 Euro angeht. 2017 sei ein gutes Datum, diese Frage zu lösen. Könnten sich Gewerkschaft und Wirtschaft heuer nicht einigen, werde man gesetzliche Maßnahmen in Erwägung ziehen. Bis dahin will Kern auch die Frage der Freizügigkeit am Arbeitsmarkt gelöst haben. Konkret plädierte er neuerlich dafür, im Zuge der "Brexit"- Verhandlungen eine Regelung zu finden, wonach nicht mehr Arbeitnehmer aus allen EU- Staaten in sämtlichen Sektoren auf den österreichischen Arbeitsmarkt strömen können. Es werde zwar eine schwierige Auseinandersetzung, doch die Entsolidarisierung in Europa sei nicht mehr hinnehmbar.