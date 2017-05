Kern als Bürgermeister? "Kann nur von FPÖ kommen"

Nach der Streichorgie am vorigen SPÖ- Landesparteitag kam es Montag im Rathaus wieder zu mehreren Sitzungen, unter anderem mit dem Vorstand. Der Inhalt: die strategische Ausrichtung für die kommende Nationalratswahl.

Jede fünfte Stimme für die SPÖ kommt bekanntlich aus Wien. Häupl: "Das haben wir vor zu überbieten." Sein vorrangiges Ziel: die FPÖ in der Bundesregierung zu verhindern. Sollten sich - rein theoretisch - nach der Wahl keine anderen Mehrheiten als Rot- Blau oder Blau- Rot ausgehen, ist Häupl für eine Mitgliederbefragung.

Wiens Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

"Ich bin dann sowieso Geschichte"

Am Rande einer Pressekonferenz am Montagnachmittag antwortete der Bürgermeister auf die Frage, ob er bei einer SPÖ- FPÖ- Koalition böse schauen würde: "Ich brauche die Bundesregierung nicht anzugeloben, daher kann ich auch nicht böse dreinschauen. Unabhängig davon bin ich dann sowieso Geschichte."

Wann er das Zepter übergeben will, ist noch offen, alles deutet auf einen Sonderlandesparteitag im Jänner 2018 hin. Ein Partei- Insider: "In der Vorweihnachtszeit will sich das wirklich niemand von uns antun."

Isabella Kubicek und Michael Pommer, Kronen Zeitung