Kenia: Erster Schönheitswettbewerb für Albinos

In einigen Teilen Afrikas werden sie ausgegrenzt oder gar angegriffen und verstümmelt - nun haben afrikanische Albinos erstmals einen Schönheitswettbewerb ausgetragen. In der kenianischen Hauptstadt Nairobi präsentierten sie sich am Freitag auf dem Laufsteg, um sich als Miss Albino oder Mister Albino zur Wahl zu stellen. Auf den großen Auftritt waren sie in einem Trainingscamp vorbereitet worden.