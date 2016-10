Kellerbrand: 33 Bewohner über Leitern evakuiert

In der Steiermark ist in der Nacht auf Montag ein Keller eines Mehrparteienhauses in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, waren die Gänge des Hauses bereits so stark verraucht, dass die 33 Bewohner mittels Drehleitern evakuiert werden mussten. Drei Personen erlitten Rauchgasvergiftungen.