Keine Verbindung zwischen Mordfall Peggy und NSU

Der Verdacht einer neuen Ermittlerpanne im deutschen Mordfall Peggy hat sich bestätigt. Das in der Nähe der Leiche der Neunjährigen gefundene DNA- Material des NSU- Mitglieds Uwe Böhnhardt wurde von der Polizei versehentlich selbst an den Tatort gebracht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch sagten. So etwas "darf nicht passieren", sagte der Leiter der Sonderkommission Peggy, Uwe Ebner.