Keine unbeaufsichtigten Flaggen im Irak entfernen

Die irakische Metropole Mossul ist seit Monaten Schauplatz heftiger Kämpfe zwischen der irakischen Armee und der Terrormiliz Islamischer Staat. Der Häuserkampf der Bodentruppen wird von heftigen Bombardements durch die Anti- IS- Allianz begleitet. Die Dschihadisten sind permanent im Visier, jede Bewegung kann für sie tödlich enden. So wie auch in diesem Video sichtbar ist: Ein IS- Kämpfer, der versucht, eine irakische Flagge aus dem Boden zu ziehen, wird sofort durch den Einschlag einer Rakete in der Nähe getötet.