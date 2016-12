Keine Rekordquoten bei letztem TV- Duell im ORF

889.000 Zuseher verzeichnete der ORF im Schnitt, als sich Van der Bellen und Hofer am 14. April zum ersten TV- Duell zur Bundespräsidentenwahl trafen. Durchschnittlich 1.213.000 Österreicherinnen und Österreicher verfolgten dann im Mai im ORF das TV- Duell der beiden Kontrahenten kurz vor der ersten Stichwahl.

Video: So heftig war die letzte TV- Konfrontation im ORF!

Video: ORF

Die letzte TV- Konfrontation am Donnerstagabend im ORF lockte im Schnitt nur noch 844.000 Zuseher vor die Bildschirme. Zu Spitzenzeiten verfolgten aber auch im Finale knapp mehr als eine Millionen Menschen das Duell, wie der ORF am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Die letzte TV- Diskussion brachte dem ORF einen Marktanteil von 25 Prozent in der wichtigen Zielgruppe ab zwölf Jahren.

Foto: Teletest

Auch Privatsender machten gute Quoten mit TV- Duellen

Auch die Privatsender konnten mit TV- Duellen zur Präsidentenwahl in den vergangenen Monaten gute Quote machen. So verfolgten am 15. Mai im Privatsender ATV durchschnittlich 432.000 Zuseher das unmoderierte Gespräch zwischen Van der Bellen und Hofer. Dass ATV für die Konfrontation ein zuletzt vor mehreren Jahrzehnten angewendetes Format wählte, hatte sich für den Sender somit bezahlt gemacht. Die letzte Konfrontation am vergangenen Sonntag erreichte bei ATV allerdings nur noch 285.000 Personen in der Zielgruppe ab zwölf Jahren. In Marktanteilen waren das immer noch beachtenswerte 12,6 Prozent (12- 49 Jahre).

Foto: ATV

Puls 4 konnte das meiste Interesse mit seiner "Elefantenrunde" am 3. April verbuchen, die durchschnittlich 382.000 Zuseher verfolgten. Mit 359.000 nur geringfügig weniger Zuseher interessierten sich im Schnitt für die letzte Zweierkonfrontation des Privatsenders am 20. November. Zumindest bei einem Teil des Duells waren laut Angaben von Puls 4 sogar 732.000 Zuseher dabei.

Foto: Puls 4

Hofer bei "Lügen" im TV- Duell weit vorne

Den "Lügen- Count" im letzten ORF- Duell konnte Hofer übrigens laut einer Auswertung des Medienbeobachtungsunternehmen APA- DeFacto ganz klar für sich entscheiden. Der FPÖ- Mann sprach in Richtung seines Kontrahenten und anderer Akteure demnach gleich 24- mal von "Lüge" bzw. "Unwahrheit", bei Van der Bellen war das lediglich dreimal der Fall.

Hofer verwendete laut APA- DeFacto siebenmal das Wort "Lüge", dreimal "lügen", zwölfmal "Unwahrheit" und zweimal "unwahr". Zurückhaltender und staatstragender Van der Bellen: Er verwendete einmal das Wort "Lüge", einmal "lügen" und einmal "unwahr". Das Wort "Unwahrheit" kam beim früheren Grünen- Chef gar nicht vor.