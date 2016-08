Keine Förderung: Wiener Oma- Dienst droht das Aus

Seit 43 Jahren bietet der Oma- Dienst des Katholischen Familienverbandes Eltern Unterstützung in der Kinderbetreuung an. Jetzt droht das Aus! Die Stadt Wien lehnte plötzlich den Antrag auf die jährliche Förderung von 19.900 Euro ab. Für Nischenprojekte verteilt die Stadt aber nach wie vor Millionen an Steuergeld.