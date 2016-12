Keine Chancen auf weiße Weihnachten

"Naturschnee findet man am 24. Dezember wohl erst oberhalb von 1000 bis 1500 Metern, in den Südalpen muss man zum Teil sogar noch höher hinauf. Darunter bleibt es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit grün", nimmt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe von UBIMET, nahezu jede Hoffnung auf weiße Weihnachten in den Niederungen. Denn das ab Donnerstag einsetzende Hochdruckgebiet nimmt Frau Holle jede Chance, Berg und Tal mit der weißen Pracht aufzuhübschen.

Raufreif als "Schneeersatz"?

Ein kleines bisschen Trost gibt es aber, will man nicht allzu penibel sein. Denn zumindest könnten in der Weihnachtswoche die frostigen Temperaturen in Tälern und Becken sowie im östlichen Flachland für Raureif sorgen, der zumindest optisch ein wenig Weiß in die Landschaft zaubern würde. Aufgrund der sogenannten Inversion erinnern die Temperaturen auf 600 bis 1200 Metern Höhe allerdings eher an den Herbst, teilweise sind sogar bis zu zehn Grad möglich.

Innsbruck hat die höchsten Chancen auf weiße Weihnachten

Und auch wenn der trockene Statistik- Zahlensalat nicht jedermanns Sache ist: Die Chance auf weiße Weihnachten im Flachland sind generell selten. "In Wien, Sankt Pölten und Eisenstadt liegt die Wahrscheinlichkeit für ein weißes Fest gerade einmal bei knapp 20 Prozent", heißt es seitens der UBIMET. Eine leicht höhere Chance auf Schneeflocken am Heiligen Abend hat man da noch in Linz, Graz, Salzburg, Klagenfurt und Bregenz: Hier seien "zumindest zwei bis drei Feste in zehn Jahren weiß". Die höchsten Chancen gibt es da noch in Innsbruck, wo man sich an einem Winterwunderland zu Weihnachten im Schnitt alle zwei Jahre erfreuen kann.

Blickt man allerdings die letzten Jahre zurück, gaben weiße Weihnachten in den Landeshauptstädten generell ein seltenes Gastspiel. So lag in Wien und Eisenstadt zuletzt vor vier Jahren am Heiligen Abend Schnee, in Innsbruck vor fünf Jahren. Am längsten haben allerdings zu Weihnachten die St. Pöltner keine Flocken gesehen. Dort lag laut UBIMET zuletzt im Jahr 2007 am Heiligen Abend Schnee.