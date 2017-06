Keine Arbeitszeit- Einigung, 1500 Euro Mindestlohn

Entsprechend enttäuscht zeigte sich Wirtschaftskammer- Chef Christoph Leitl, der aber betonte, dass die Sozialpartnerschaft sehr gut funktioniere. Er vermutete, dass innenpolitische Überlegungen im Zuge des Wahlkampfes für die Nationalratswahl eine Rolle spielten. "Wir waren sehr, sehr nahe an einer Einigung", so Leitl am Freitagvormittag. Und er ergänzte: "Wir wollen keine Urlaubsregelung wie die Beamten. Und wir wollen keine Arbeitszeitverkürzung."

WKÖ-Präsident Christoph Leitl und ÖGB-Präsident Erich Foglar Foto: APA/HANS PUNZ

ÖGB- Präsident Erich Foglar betonte wie schon Leitl neben ihm, dass die Sozialpartnerschaft gut zusammenarbeite. Beide spielten damit auf die Drohung der Bundesregierung an, wenn es keine Einigung bis Ende Juni gäbe, eine gesetzliche Regelung zu finden - und damit die Sozialpartnerschaft zu umgehen. Klar sei, dass es keine Einigung bei der Arbeitszeitflexibilisierung gegeben habe, "aber das bleibt auf der Agenda", so der AK- Chef.

Regierung drohte mit gesetzlicher Regelung

Die Koalition hatte den Sozialpartnern bis Ende Juni Zeit eingeräumt, um sich in diesen seit Jahren strittigen Fragen zu einigen. Andernfalls drohte die Regierung mit einer gesetzlichen Regelung. Bis zuletzt war vor allem strittig, ob es zu einer generellen Verlängerung der erlaubten täglichen Arbeitszeit auf zwölf Stunden kommt.