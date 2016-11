Keine Abschiebung wegen Demo- Teilnahme in Wien

Die Demos in der Innenstadt ärgern viele Wiener, Unternehmer und Politiker. Einen syrischen Flüchtling und seine Familie rettete die Teilnahme an einer Protestaktion nun vor der Abschiebung. Weil er mitmarschierte, drohe ihm daheim Folter und Verfolgung, entschied die Justiz. Die Familie darf nun in Wien bleiben.