Kein Rapid- Transfer: "Kader bleibt, wie er ist!"

Ein guter Test, manchmal zu hektisch, aber wir haben gut umgesetzt, was wir trainierten", war Damir Canadi nach dem 1:0 (Tor oben im Video) am Mittwoch gegen Ungarns Meister Ferencváros zufrieden. Zumindest mit den ersten 70 Minuten berechtigt. Aggressives Pressing, Chancen für Schaub, Murg und Kvilitaia - das war okay. "Die Müdigkeit hat man allen angemerkt", sagte Rapids Coach. Sportchef Fredy Bickel plant indes keinen Transfer mehr.