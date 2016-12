"Kein Problem!" Lauda spricht Hamilton frei

Vize- Weltmeister Lewis Hamilton von Mercedes kommt für die Missachtung der Teamorder beim Formel- 1-Finale in Abu Dhabi (siehe Video) ungeschoren davon. "Es gibt nichts mehr zu Lewis zu sagen. Wir haben kein Problem damit, wie er in Abu Dhabi gefahren ist", meinte Aufsichtsratschef Niki Lauda gegenüber der "Mail on Sunday".