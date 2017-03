Kein Geld mehr für Illegale: Krisensitzung der SPÖ

Das neue Fremdenrecht mit dem Aus für die Grundversorgung an illegale Migranten bringt die SPÖ nun in eine extrem schwierige Situation: Entweder die Bundespartei bleibt mit der ÖVP auf Kurs, wahrt den Koalitionsfrieden und ignoriert den Widerstand aus der Wiener SPÖ. Oder die Minister Thomas Drozda und Hans Peter Doskozil schwenken auf die Protestlinie der Wiener Genossen ein und sorgen so für die nächste Koalitionskrise. Und vielleicht Neuwahlen.